Nba, Orlando ko nonostante Banchero. Fontecchio trascina Utah

È stata una notte Nba ricca di emozioni e colpi di scena con ben 12 gare disputate. Una notte che si tinge anche un po' d'azzurro, con l'italo americano Paolo Banchero assoluto protagonista grazie ai 43 punti che non bastano però a Orlando per imporsi su Sacramento. I Magic, infatti, perdono dopo due supplementari in casa dei Kings che si impongono 138-135 e fanno festa con la tripla doppia da 22 punti, 23 rimbalzi e 12 assist di Sabonis, ma anche e soprattutto con i 37 punti e 9 assist, dalla panchina, di Monk. Danilo Gallinari , invece, resta a guardare nel ko dei Wizards, nettamente sconfitti a Cleveland con i Cavaliers che si impongono 140-101. Gioca e dà un contributo di 16 punti ai Jazz Simone Fontecchio . Utah batte in casa all'overtime Detroit (154-148) e l'italiano, inserito nel quintetto iniziale ormai stabilmente, mette a referto anche 7 rimbalzi e 4 assist, in un match in cui Clarkson ne fa 36 (dalla panchina) e Markkanen chiude con 31. Trentasei sono anche i punti che dall'altra parte fa registrare al suo attivo Bogdanovic, ma non bastano ai Pistons per evitare la sconfitta numero 31.

Lakers ancora ko, LeBron James non graffia

Ancora una serata negativa per i Lakers che a Los Angeles cedono agli Heat. Miami si impone 110-96 mandandone ben otto in doppia cifra (Hello il più prolifico con 21 punti, ma c'è anche la doppia doppia da 10 punti e 14 rimbalzi di Love dalla panchina), mentre ai padroni di casa non bastano i 29 punti e 17 rimbalzi di un ottimo Anthony Davis, anche perchè LeBron James chiude con 'soli' 12 punti (9 gli assist). Per i Lakers quarta sconfitta nelle ultime 5 gare, la 18ª in 35 partite. Tante altre sfide interessanti e grandi prestazioni nel ricco programma della notte in cui vincono Pacers (142-130 sui Bucks con 31 punti e 12 assist per Haliburton), Hawks (141-138 sui Thunder), Rockets (112-101 sui Nets con 30 punti e 8 rimbalzi per Sengun), Raptors (116-111 sui Grizzlies), Pelicans (117-106 sui Timberwolves), Knicks (116-100 sui Bulls con 31 punti e 13 assist per Brunson), Mavericks (126-97 sui Blazers con 41 punti per Doncic) e Clippers (131-122 sui Suns con 30 punti e 8 rimbalzi per Leonard).