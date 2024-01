Nba, LeBron James trascina i Lakers nel derby contro i Clippers

Dallas vola con Doncic & Irving!

Doppia doppia di Paolo Banchero da 35 punti e 10 rimbalzi nella vittoria al supplementare dei Magic contro Atlanta per 117-110, Kyrie Irving & Luka Doncic combinano per 69 punti (35 e 34 punti) e trascinano Dallas alla bella vittoria interna per 115-108 contro Minnesota mentre Kevin Durant torna in azione (23 punti e 10 rimbalzi) ma i Suns cadono in cada contro Memphis 121-115 guidata dal trio Smart-Bane-Jackson Jr (25, 23 e 28). Anfernee Simons dice 38 punti e 11 assist trascinando Portland al successo a Brooklyn per 134-127 dopo un tempo supplementare malgrado i 42 punti di Mikal Bridges, Cleveland piega San Antonio (Wembanyama 24 e 10 rimbalzi) 117-115 con Jarrett Allen dominante da 29 punti e 16 rimbalzi mentre New Orleans domina Sacramento a domicilio 133-100 con CJ McCollum da 30 punti.