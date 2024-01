Nba, ai Clippers il il derby di Los Angeles contro i Lakers. Fontecchio ko

Il giorno dopo gli incredibili 70 punti di Joel Embiid , sono stati i New Orleans Pelicans a mettersi in mostra nella notte di Nba . Guidati da CJ McCollum e Zion Williamson , i Louisianans hanno battuto i Jazz di Fontecchio con il risultato di 153-124 superando il record di punti della franchigia. New Orleans, che due settimane fa aveva già superato i 141 punti contro Golden State , è sulla buona strada per i play-off, trovandosi al quinto posto a ovest. I Clippers hanno affrontato i Lakers a Los Angeles mentre i Knicks hanno sfidato i Nets a Brooklyn . Nell'ex Staples Center della Città degli Angeli, sono stati i Clippers di Kawhi Leonard (25 punti) e James Harden (23) a prevalere sui Lakers privi di LeBron James (caviglia) vincendo 127-116.

Per i Clippers è la terza vittoria di fila, per consolidare il quarto posto in classifica. Dall'altra parte degli Usa i Knicks, quinti, hanno battuto i loro vicini di Brooklyn 108-103. In casa, anche i Thunder hanno dovuto lottare per superare Portland (111-109) strappando la vittoria a due secondi dalla sirena su canestro di Jalen Williams. OKC vola in testa alla Western Conference con un record identico a quello di Minnesota (30-13). Dietro questa coppia, Denver non si arrende, trascinata come sempre dal suo pivot serbo Nikola Jokic, autore di una tripla doppia (31 punti, 13 rimbalzi, 10 assist), per una vittoria per 114-109 contro i Pacers.

Nba, Griffin esonerato dai Bucks

I Milwaukee Bucks hanno licenziato l'allenatore Adrian Griffin dopo sole 43 partite nonostante avesse uno dei record migliori della lega a metà della sua prima stagione. Milwaukee è 30-13 e pareggia i Minnesota Timberwolves per il secondo miglior record della lega. I Bucks si trovano 3 partite e mezzo dietro ai Boston Celtics leader nella Eastern Conference. In ogni caso, il calo delle prestazioni difensive di Milwaukee aveva sollevato preoccupazioni sulla vitalità dei Bucks come contendenti al titolo. Milwaukee aveva dato a Griffin il suo primo incarico da capo allenatore quest'estate dopo aver esonerato Mike Budenholzer. Joe Prunty, ex allenatore nello staff di Griffin, sarà capo allenatore ad interim dei Bucks. Secondo le indiscrezioni della stampa in Usa in pole position per la panchina dei Bucks c'è Doc Rivers, ex allenatore di Boston Celtics e Philadelphia 76ers.