All Star Game Nba da record: Est batte Ovest, Lillard Mvp. E LeBron James...

Le parole di LeBron James

"Per come stanno le cose adesso sono abbastanza in salute per far parte della squadra ed esibirmi ad un livello a cui so di poter esibire". La superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James si è detto fiducioso per la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Parlando a margine dell'All Star Game Nba di Indianapoli, King James ha detto che "la cosa più importante per me è sicuramente la mia salute, ma stiamo andando nella giusta direzione". "Mi sono detto prima della stagione, quando mi sono impegnato a far parte della squadra olimpica, che ovviamente tutto dipendeva dalla mia salute", ha spiegato James. La star dei Lakers ha giocato il suo 20esimo All-Star Game domenica, estendendo il suo record di presenze nella vetrina di mezza stagione della Nba, ma è arrivato con l'intenzione di non essere in campo a Indianapolis per molto tempo a causa di un piano di trattamento in corso per i suoi problemi alla caviglia sinistra . Ha segnato otto punti in 14 minuti durante il primo tempo e non ha iniziato in quintetto il secondo tempo, cedendo il suo posto a Stephen Curry di Golden State.