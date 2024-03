Nba, LeBron James nella leggenda: superati i 40 mila punti!

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte storica ancora una volta per LeBron James che nella notte Nba realizza 26 punti e supera quota 40 mila punti in carriera (40,017) diventando il 1° (ed unico) giocatore nella storia della Lega a tagliare questo traguardo. Una notte storica però, come successe l'anno scorso quando superò Kareem, resa amara dalla sconfitta dei Lakers. I gialloviola hanno perso 124-114 contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic (35 punti e 10 rimbalzi) e Michael Porter Jr (25 punti).

LeBron ci mette poco a toccare quota 40k (gliene servivano 9) e ad inizio 2° periodo sigla il layup storico in un match equilibrato con le squadre che entrano negli ultimi 12' sull'89-89 ma i campioni danno il colpo di reni. A 4'11" dalla sirena finale gialloviola avanti 110-108 quando Gordon spara la tripla che dà vita al parziale di 9-0 con Holiday che scrive il 117-110 a 2'.