NBA, Pelicans in grande spolvero. Knicks corsari a Boston

Lo spettacolo dell' NBA è andato in scena anche questa notte, andando a completare il quadro dei risultati per questa giornata , con più di qualche sorpresa a referto. La prima è sicuramente la vittoria dei New York Knicks che porta il nome di Jalen Brunson , autore di una prestazione superlativa con 39 punti su un parquet tutt'altro che facile, ovvero quello dei Boston Celtics (109-118). La Vivint Arena, casa degli Utah Jazz , ha ospitato l'altra sorpresa di giornata, con i padroni di casa che ribaltano i pronostici, vincendo di misura contro gli Houston Rockets di VanVlett , leader con i suoi 42 punti a referto (124-121). Tornano alla vittoria i Chicago Bulls in casa dei Detroit Pistons (105-127), con DeRozan (39 punti) e Vucevic (doppia doppia con 27 punti e 11 rimbalzi) decisivi per le sorti del match.

Tre vittorie di fila ed occhi puntati ai Play Off

Continua il periodo positivo per i Golden State Warriors ed i New Orleans Pelicans, che portano a tre la loro striscia di vittorie consecutive, vincendo rispettivamente sul parquet dei Portland Trail Blazers (92-100) e dei Sacramento Kings (123-135). Il solito Steph Curry mette a referto 22 punti in un match importante in vista della qualificazione ai Play Off, mentre McCollum e Zion Williamson, con 31 punti a testa, trascinano i Pelicans in un'ottima posizione di classifica.