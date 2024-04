Sacramento elimina Golden State! I Lakers volano ai playoff: sfideranno Denver

Lakers a Denver in cerca di rivalsa: sconfitti i Pelicans

I Los Angeles Lakers, trascinati da un LeBron James in grandissima forma che ha chiuso con 23 punti, 9 assist e 9 rimbalzi sfiorando la tipla doppia, hanno messo in archivio la sfida in casa dei New Orleans Pelicans (106-110), andando così ad incontrare al primo turno dei playoff gli attuali campioni in carica dei Denver Nuggets, replicando quelle che sono state le finali della Western Conference della scorsa stagione. Ma il Prescelto non è stato il solo a brillare in casa dei gialloviola: 20 punti e 15 rimbalzi per Anthony Davis, 21 punti per D'Angelo Russell. Non sono bastati ai Pelicans, invece, i 40 punti e gli 11 rimbalzi di Zion Williamson, costretto anche a uscire dal campo a pochissimi minuti dalla fine per un leggero infortunio, per il quale i Pelicans restano in apprensione in vista del secondo turno dei PlayIn, contro Sacramento.

L'ultimo ballo di Golden State: Curry & co. eliminati da Sacramento

L'altro match della notte ha riportato un risultato molto amaro per i Golden State Warriors di Steph Curry, in cui si sono resi protagonisti Keegan Murray con 32 punti e De'Aaron Fox con 24, portando Sacramento alla vittoria e bloccando, di fatto, l'accesso ai playoff di questa stagione a Golden State. Sacramento vendica così la sconfitta in gara 7 della scorsa stagione al primo turno dei playoff, dai quali i Warriors - serataccia di Thompson con 0/10 dal campo - restano fuori per la terza volta nelle ultime cinque stagioni. La partita di questa notte, oltre ad aver portato un'enorme dose di delusione tra i tifosi, rappresenta un crocevia fondamentale per il destino della squadra di San Francisco, con gran parte del roster che potrebbe essere rivoluzionato la prossima estate.

Curry e Paul: elogi tra campioni

Al termine della partita, Steph Curry ha colto l'occasione per elogiare Chris Paul, suo compagno di squadra in questa stagione ed uno dei playmaker più iconici nella storia dell'NBA, rimarcando in particolare la bravura e la dedizione al basket di Paul, in questo modo:"È bello vedere qualcuno che ama il gioco al tuo stesso modo".