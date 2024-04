Philadelphia raggiunge i PlayOff, i Bulls eliminano gli Atlanta Hawks

Nella notte hanno preso il via i PlayIn della East Conference , i quali hanno messo in mostra il passaggio ai PlayOff di Embiid e compagni a discapito dei Miami Heat, i quali possono sperare ancora nel passaggio attraverso il match in cui affronteranno i Chicago Bulls, usciti vittoriosi dalla gara con Atlanta

I 76ers verso New York: ai PlayOff incontreranno i Knicks

Il team allenato da Nick Nurse si è guadagnato l'accesso ai PlayOff, in un match al cardiopalma, conclusosi 105-104 per i padroni di casa,negli ultimi 30 secondi, ai danni di Butler e compagni, proiettandosi già nella sfida contro i Knicks di coach Thibodeau. In grande spolvero Joel Embiid, autore di una prestazione da protagonista con 23 punti e 15 assist, marcando quindi una doppia doppia fondamentale ai fini del risultato. Nelle fila degli Heat non sono mancate ottime prestazioni, con la doppia doppia di Adebayo (10 punti e 12 rimbalzi), sfiorata anche da Tyler Herro, fermatosi a 25 punti e 9 assist. Il tutto è risultato, però, vano con gli uomini di Spoelstra che mantengono ancora vive le speranze in vista dell'incontro con i Bulls, restando in apprensione per l'infortunio al ginocchio di Jimmy Butler.

Coby White: la prestazione monstre mette fine alla stagione degli Hawks

L'altra gara della notte italiana, ha riportato la vittoria dei Chicago Bulls ai danni degli Hawks (131-116) ed un Coby White fuori dagli schemi, che con 42 punti e 9 rimbalzi mette un punto alla stagione di Trae Young e compagni. Da segnalare è la doppia doppia di Vucevic (24 punti e 12 assist) ed i 22 punti e 9 assist del sempreverde DeRozan, risultati più che decisivi per la vittoria dei padroni di casa. La stagione di Atlanta termina, dunque, qui con il rammarico di Murray e Capela che, nonostante le prestazioni positive- 30 punti,7 rimbalzi e 6 assist il primo, doppia doppia da 22 assist e 17 rimbalzi per il secondo- sono costretti a spegnere il sogno PlayOff, almeno per questa stagione.