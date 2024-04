I Mavericks pareggiano la serie, super Siakam trascina i Pacers

Continuano a regalare spettacolo questi PlayOff, come sempre palcoscenico di numerosi giocatori dal tasso tecnico elevatissimo: da Doncic ed Irving a Siakam e Lillard, passando per Booker, McDaniels, Gobert e Harden. Tutti trascinatori - ciascuno a modo loro - nella notte, con le importanti vittorie di Minnesota, Indiana e Dallas.

Pareggi importanti per Dallas e Indiana

I Clippers sono costretti ad arrendersi, nella notte, ai trascinatori Doncic ed Irving che rimettono l'ago della bilancia al centro, ristabilendo dunque la parità in questa serie di PlayOff, con il match terminato 93-96. Luka Doncic - con 32 punti, 6 rimbalzi e 9 assist - e Kyrie Irving con 23 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, sono i protagonisti assoluti del match di stanotte, in cui è da segnalare il ritorno in campo di Leonard (15 punti e 7 rimbalzi), annullando le buone prestazioni di George e Harden, entrambi con 22 punti a referto. Mantengono vive le speranze anche i Pacers, che approfittano dell'assenza di Antetokounmpo per un infortunio al polpaccio, riportando sull'1-1 la serie contro Milwaukee. Il tornado Siakam si abbatte in casa dei Bucks, con la doppia doppia fondamentale - nel match terminato 108-125 - da 37 punti e 11 rimbalzi che affossa Lillard e Lopez (34 e 22 punti).

Minneso(gna): i Timberwolves dominano e puntano in alto

Edwards&co. portano sul 2-0 la serie contro Phoenix con un sonoro 105-93, in cui brillano McDaniels - 25 punti - e la doppia doppia sfiorata da Gobert con 18 punti e 9 rimbalzi. Bene Booker e Durant nei Suns, che vedono arrivare la seconda sconfitta consecutiva per la loro squadra, portando così la serie nettamente a favore di Minnesota che non ha assolutamente intenzione di farsi sfuggire il passaggio del turno. Phoenix è quindi chiamata ad un duro lavoro, cercando di mettercela tutta pur di ribaltare le carte in tavola.