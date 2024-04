Orlando asfalta Cleveland, Denver sul 3-0. Embiid colossale

Jokic e Gordon picchiaduro: Lakers al tappeto

Continua la striscia di vittorie dei Denver Nuggets, che alimenta vertiginosamente la probabilità di vedere LeBron&co. fuori dai PlayOff. Trascinatori della notte alla Crypto.com Arena di Los Angeles sono stati Jokic e Gordon, che chiudono la partita con una doppia doppia a testa rispettivamente da 24 punti e 15 rimbalzi il primo, 29 punti e 15 rimbalzi il secondo. Da segnalare le buone prestazioni di Davis e James, che ancora una volta non riescono a contenere l'ira degli avversari, ritrovandosi più che mai con le spalle al muro.

I Magic accorciano sui Cavaliers, Philadelphia sui Knicks

Entrambe le squadre uscite vittoriose dai rispettivi match, si portano sul 2-1 nella serie ed accorciano le distanze in vista delle prossime gare valide per questi PlayOff. I riflettori sono tutti puntati su un super Banchero, autore di 31 punti e 14 rimbalzi che gli valgono una doppia doppia fondamentale per l'esito del match, terminato 121-83. Giganteggia invece, contro i Knicks (125-114), Joel Embiid che chiude la partita da point leader con 50 punti a referto, affiancato da un buon Tyrese Maxey, fresco di vittoria del MIP 2024 (Most Improved Player). Non basta, dunque, la doppia doppia del solito Jalen Brunson agli ospiti, che dovranno difendere a tutti i costi il vantaggio nella serie.