Darius Morris è morto: l'ex cestista Nba aveva 33 anni

Darius Morris è morto all'età di 33 anni. L’ex playmaker con trascorsi importanti in NBA è stato trovato privo di vita nei dintorni di Los Angeles (città in cui era nato) così come è stato annunciato dalla sua famiglia. Al momento non sono ancora note le cause del decesso. "Con grande tristezza annunciamo la scomparsa del nostro amato figlio, Darius Aaron Morris", ha riferito la famiglia al sito TMZ, per poi aggiungere: "In questo periodo di transizione, chiediamo il rispetto della nostra privacy e della nostra dignità".