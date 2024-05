I Celtics dominano i Cavaliers. Super Shai: Mavericks ko

Questa notte di PlayOff ha fatto da palcoscenico a due match condizionati da un divario troppo evidente che ha portato a due vittorie roboanti da parte dei leader delle regular season ad Est e ad Ovest, ovvero i Celtics di Joe Mazzulla ed i Thunder di Mark Daigneault, ai danni dei Cavaliers e dei Mavericks. Il trio Tatum,Brown e White stoppano le speranze di vittoria dei Cavaliers in Gara1. Sull'altro versante ritroviamo la prorompente vittoria di Oklahoma ai danni dei Mavericks di Doncic, in cui ha brillato Shai Gilgeous-Alexander con una tripla doppia sfiorata.

Resa Cavaliers a Boston

Il match andato in onda questa notte ha riportato la vittoria schiacciante per 120-95 di Tatum&co. Le ottime prestazioni di Brown e White (33 e 25 punti), affiancate dalla doppia doppia di Tatum da 18 punti e 11 rimbalzi, hanno letteralmente travolto i Cavaliers, che non riescono a ribaltare i pronostici pre-gara che li vedevano sfavoriti contro i leader dell'Eastern Conference. Nulla da fare dunque per Mitchell (33 punti) e Mobley (doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi), costretti ad alzare definitvamente bandiera bianca al TD Garden di Boston nell'ultimo quarto con il divario di 25 punti risultato troppio ampio.

Vittoria Oklahoma

Nulla da fare anche per gli uomini di Jason Kidd: quelli che sarebbero dovuti essere i protagonisti della squadra ospite lasciano la passerella ad un brillante Shai Gilgeous-Alexander che non tradisce le aspettative e sfiora la tripla doppia con 29 punti, 9 assist e 9 rimbalzi. Sottotono Doncic che nonostante i 19 punti a referto ed i 9 assist per i compagni, tira soltanto con 6/19 dal campo, terminando l'incontro con cinque palle perse a referto. La difesa dei Thunder, affiancata da un'ottima prestazione offensiva a cui ha contribuito anche Holmgren con 19 punti e 7 rimbalzi, conducono OKC alla vittoria posticipando le speranze di vittoria dei Mavericks a Gara 2.