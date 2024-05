Clamoroso a Boston: vince Cleveland. Dallas pareggia la serie contro OKC

Notte ricca di sorprese quella in cui si sono affrontate Boston Celtics e Cleveland Cavaliers ad Est ed Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks ad Ovest . Vittoria per entrambi gli "ospiti", che hanno clamorosamente ribaltato i pronostici prepartita in cui erano considerati nettamente sfavoriti, ristabilendo la parità nelle rispettive serie che sono entrambe sull'1-1. Mithcell, LeVert e la doppia doppia di Mobley stendono clamorosamente i Celtics che sprecano troppe opportunità. Sull'altro versante le doppie doppie di Doncic e PJ Washington rimettono in carreggiata i Mavericks, pronti a battagliare fino all'ultimo, cercando di raggiungere le NBA Finals.

Affonda Boston: Cleveland ci crede

Prestazione sottotono nella notte per gli uomini di Joe Mazzulla, che hanno dovuto fare i conti con il solito Donovan Mitchell in ottima forma, 29 punti e 8 assist per lui. A supportarlo, LeVert e Mobley che hanno contribuito in maniera esponenziale alla vittoria dei Cavaliers. I padroni di casa hanno affrontato in modo velleitario il match, non riuscendo ad incidere e sprecando troppi tiri da 3 - 22.9% di tiri riusciti, percentuale troppo bassa per Tatum&co. - lasciando troppo parquet agli avversari che ne hanno approfittato per riaccendere i sogni di vittoria. Per i Celtics il point leader è Tatum con 25 punti, di cui 2 triple riuscite su 5 tentate. Ci provano Brown e White ma questa volta il registro segna prestazioni negative rispetto a quanto fatto vedere in Gara1 e 94-118 per gli ospiti.

Luka "Magic": Doncic trascina i Mavericks

Oklahoma cade contro Dallas, trascinati dalle doppie doppie di Doncic (29 punti e 10 rimbalzi) e PJ Washington (29 punti e 11 rimbalzi), supportati dagli 11 assist di Irving, riportando la serie in parità. Shai Gilgeous-Alexander ancora una volta dominante con 32 punti, 12 rimbalzi ed una tripla doppia bloccata dagli 8 assist, ma il punteggio segna 110-119 per gli ospiti. La super prestazione del cestista canadese purtroppo non basta per evitare il ritorno in auge dei Dallas Mavericks, che disputeranno le prossime due gare in casa. L'American Airlines Center sarà così il palcoscenico su cui Doncic&co. cercheranno di sfruttare il fattore casa per compiere un altro passo verso le Finals 2024.