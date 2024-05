Playoff Nba: Haliburton trascina i Pacers, i Nuggets travolgono i Timberwolves

Sorridono i Pacers, i Knicks ci provano ma non basta

Indiana accorcia le distanze nel primo match disputato in casa che ha ospitato la grande sfida contro i New York Knicks. I 35 punti di Haliburton stendono gli avversari, ma un contributo fondamentale all'esito positivo del match è stato fornito da Siakam con 26 punti e 7 rimbalzi e la doppia doppia di Myles Turner da 21 punti e 10 rimbalzi. Sul versante opposto i soliti DiVincenzo e Brunson - rispettivamente 35 e 26 punti - danno prova delle loro grandi qualità tecniche, senza però riuscire a riversarle in una vittoria che avrebbe permesso a New York di avvicinarsi ulteriormente al passaggio al prossimo turno. Ad Indianapolis il match termina 111 a 106 per i padroni di casa.

L'uragano Jokic travolge Minnesota

Rimettono le carte in tavola i Nuggets di Nikola Jokic, che nella notte sono tornati a dimostrare di che pasta sono fatti. I campioni in carica, dopo aver perso le due gare in casa, approdano al Target Center di Minnesota con una vittoria importantissima terminata 90-117 in cui Murray, Michael Porter e Jokic hanno oscurato completamente Edwards&co. Il centro serbo, reduce per la terza volta dalla vittoria dell'MVP, ha dimostrato di esserlo nel match di stanotte in cui ha messo a referto 24 punti, 14 rimbalzi e 9 assist, mancando sfortunatamente la tripla doppia per un singolo assist. I campioni in carica tornano a fare sul serio, in uno scenario governato dall'incertezza totale.