Michael Jordan e la clinica per chi è in difficoltà economiche: "I soldi non contano"

Michael Jordan ha inaugurato una nuova clinica negli Stati Uniti, precisamente a Wilmington , Carolina del Nord, dove il campione di basket è cresciuto . " Tutti sono degni di accedere a un’assistenza sanitaria di qualità, non importa dove vivi o se hai un’assicurazione " ha spiegato la stella dell'Nba americano. La Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic, finanziata da una donazione di 10 milioni di dollari, ha l'obiettivo di garantire servizi medici a quelle persone che versano in difficoltà economiche e che non possono permettersi poiché sprovvisti di assicurazione sanitaria o sottoassicurati. In precedenza Jordan ha aperto altre due cliniche simili a Charlotte in Caolina del Nord. Le strutture, aperte dal lunedì al venerdì, offrono una assistenza primaria completa ai bisognosi.

Michael Jordan, terza clinica negli Usa e omaggio al padre

"È bello essere a casa prima di tutto", ha detto Jordan alla stampa durante l'inaugurazione della clinica a Wilmington. Poi ha aggiunto: "Questo è lo scopo di questa clinica: quando le famiglie non sono in grado di sostenersi, noi siamo lì per supportarle. Questa clinica serve proprio a questo, a dare supporto a chi non se lo può garantire. Siamo qui per aiutarvi e non importano i soldi. Faremo tutto quello che serve per aiutarvi, perché questo è proprio ciò che accadde a me, io vengo da qui". La città in cui è sorta la terza clinica del campione di basket ha un significato profondo per Michael poiché la città gli ricorda suo padre, James R. Jordan Sr., assassinato nel 1993, con il quale ha sempre avuto un legame molto forte. L'inaugurazione della struttura è stata quindi anche l'occasione per onorare la sua memoria.