Playoff Nba: Minnesota ribalta Denver e va in finale, Indiana replica a New York

I Pacers volano in finale, 'harakiri' Knicks per gli infortuni

La serie tra le due franchigie è terminata 4-3, con Indiana che ha completato la rimonta ieri in gara-7 a seguito di uno spettacolare 109-130. Protagonista del match Haliburton con 26 punti, 4 rimbalzi e 6 assist che sembra esser tornato sui binari giusti a seguito di alcune prestazioni deludenti, affiancato dalle ottime prestazioni di Siakam e Nembhard da 20 punti ciascuna. Nei Knicks non basta un super DiVincenzo con 39 punti a referto, a cui è mancato il supporto dell'infortunato Brunson che ha riportato una frattura alla mano durante il match. Una sfortuna tremenda per la squadra allenata da Thibodeau, che ha dovuto fare a meno anche di Bogdanovic, Randle e Robinson nel corso di questi Playoff.

Impresa Minnesota, Denver out e i Mavericks di Doncic in finale

Quello compiuto dai Timberwolves ai danni dei campioni in carica è una vera e propria opera d'arte. Nella ripresa hanno realizzato una rimonta che ha del clamoroso, recuperando i 20 punti di svantaggio ad una delle franchigie più forti dell'NBA nel match terminato 90-98 alla Ball Arena di Denver. La star Nikola Jokic, fresco del premio MVP ed autore di una doppia doppia da 34 punti e 19 rimbalzi in uno dei match più importanti della stagione, si è dovuto arrendere al cinismo di Minnesota, condotta alla vittoria dai soliti Edwards, McDaniels, Gobert e Towns, autore di una doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi. In finale di Conference si ritroveranno davanti i Mavs di Doncic ed Irving, in una serie che profuma già di spettacolo.