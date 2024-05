Playoff NBA: Indiana punge ma non basta, Boston la spunta all'overtime

La prima finale di Conference ha preso il via con gara-1 tra Boston Celtics ed Indiana Pacers andata in onda questa notte . I pronostici della partita pendevano totalmente a favore dei padroni di casa, che hanno concluso la regular season al primo posto. Il match però ha fatto vedere tutt'altro, con i Pacers in grande spolvero che hanno messo in seria difficoltà il team allenato da Joe Mazzulla. Haliburton ha ripreso a volare ed anche stanotte ha dimostrato di poter essere più di una spina nel fianco per Tatum&co portando addirittura Indiana in vantaggio durante gli ultimi secondi dell'ultimo quarto di gara. A ribaltare la gara ci hanno pensato i Celtics che ad un pugno di secondi dalla sirena finale hanno assistito alla tripla di Jaylen Brown che ha condotto la partita ai tempi supplementari .

Boston la pareggia nel finale

Gara-1 segue inizialmente il classico copione a cui si pensava di dover andare incontro, ovvero il costante vantaggio dei Celtics sui Pacers. Le distanze vengono ridotte dai Pacers soltanto verso la fine del terzo quarto e durante l'ultimo spicchio di gara si assite addirittura al clamoroso sorpasso di Indiana sul parquet del TD Garden, portandosi clamorosamente a 5 punti di vantaggio a pochissimi secondi dalla fine. I Celtics non si perdono d'animo non avendo assolutamente intenzione di gettare al vento un vantaggio mantenuto per l'intero match a pochissimi secondi dalla fine. Brown s'illumina e con un rapido movimento di braccia infila la tripla del pareggio con tanto di 'caduta di stile' che, a cinque secondi dalla fine, conduce al 117-117 definitivo che ha aperto le porte ai tempi supplementari.

Super Tatum manda la partita in archivio

Il match riprende così come era terminato. Il testa a testa tra le due compagini continua anche nei primi minuti degli overtime, fino al ritono in vantaggio dei Celtics che ha portato poi alla vittoria dei Celtics sul punteggio finale di 133-128. Jayson Tatum in grande spolvero con una doppia doppia da 36 punti e 12 assist fondamentale ai fini della vittoria. Holiday e Brown contribuiscono esponenzialmente al successo, con 28 punti, 7 rimbalzi e 8 assist a referto il primo e 26 punti, 7 rimbalzi e 5 assist il secondo, di cui tre punti decisivi. Fioccano le doppie doppie nei Pacers, che hanno tentato di ribaltare i pronostici iniziali in casa dei campioni della regular season con tre doppie doppie: Haliburton (25 punti e 10 assist), Siakam (24 punti e 12 rimbalzi) e Turner (23 punti e 10 rimbalzi) hanno tenuto in vita le speranze di Indiana di poter riscuotere un'insperata vittoria che non è arrivata soltanto per una manciata di secondi.