Playoff Nba: la tripla favolosa di Doncic manda in paradiso Dallas

Prosegue la serie tra Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks e l'epilogo è sempre lo stesso: vittoria per Doncic&co. al Target Center dopo aver recuperato uno svantaggio di 18 punti ed una partita che sembrava ormai persa. Il dominio dei padroni di casa inizia verso la conclusione del primo quarto e prosegue fino al terzo, con un vantaggio che sembrava difficilmente scalfibile considerando anche la difesa messa in mostra finora durante i playoff dai Timberwolves. A quanto pare però l'avversario non era quello giusto, perché a Minneapolis l'enorme vantaggio di Minnesota viene praticamente polverizzato all'ultimo quarto di gioco . Un finale di gara adrenalinico, che vede un testa a testa appassionante tra le due squadre fino al termine della partita, deciso dalla prodezza di Luka 'Magic' Doncic che con una tripla spettacolare su Rudy Gobert decide di porre la parola fine a gara2. Si ferma sul ferro invece il tiro da tre sulla sirena di Naz Reid. Risultato: 108-109 per i Mavericks e serie sul 2-0 (con doppia vittoria in trasferta per Dallas).

Poco Edwards, troppo Doncic: vittoria Dallas a Minnesota

Quello riportato da Minnesota è un altro ko, causato nuovamente dal tornado sloveno che ancora una volta si è abbattuto sui Timberwolves. La tripla doppia da incorniciare di Doncic segna sul tabellino 32 punti, 10 rimbalzi e 13 assist, tra cui i tre punti decisivi per la vittoria. A sostegno di Luka c'è stato Irving che ha concluso il match con 20 punti, 4 rimbalzi e 6 assist. Da segnalare anche la prestazione di Gafford con 16 punti e 5 rimbalzi. Non ha dato spettacolo Edwards - 21 punti, 5 rimbalzi e 7 assist - che ha abituato i suoi tifosi a prestazioni ben più esplosive e decisive. Grande prestazione uscendo dalla panchina per Reid che mette a referto 23 punti con 7/9 dal perimetro ma sbagliando la tripla della vittoria per una questione di centimetri. Doppia doppia per Gobert che realizza 16 punti e 10 rimbalzi perdendo però il duello decisivo con Doncic a 3 secondi dalla fine, Towns si accontenta di 15 punti e 7 rimbalzi. Ora si fa ripido il cammino verso le NBA Finals per Minnesota: sotto 0-2 nella serie è tenuta ad invertire immediatamente la rotta già nella gara in programma domenica a Dallas per tentare di riaprire la serie e accorciare le distanze.