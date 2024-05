Nba in lutto: Bill Walton è morto a 71 anni

La carriera

Bill Walton aveva iniziato, diventandone una vera e propria leggenda, con la carriera universitaria a UCLA, vincendo due titoli NCAA nel 1972 e 1973, più altrettanti premi di miglior giocatore delle Final Four, riconoscimenti che gli valsero la prima chiamata assoluta al Draft del 1974, da parte dei Portland Trail Blazers, che trascinerà al successo tre anni più tardi, con tanto di nomina di MVP. Nonostante una serie di infortuni alle ginocchia che lo tennero lontano dal parquet per ampi periodi, tornò protagonista, seppur da sesto uomo, nel trionfo dei Boston Celtics nel 1986. Membro della Top 50 e della Top 75 NBA, così come della Hall of Fame di Springfield, Walton era un personaggio ancora particolarmente noto sia per il suo originale stile di condurre le telecronache, sia per la sua smisurata passione extra-cestistica per la band Grateful Dead.