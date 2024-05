Playoff Nba, Minnesota rinvia la festa Dallas: si va a gara cinque

DALLAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Finisce 100 a 105 gara quattro dei playoff Nba tra Dallas e Minnesota. I Mavericks di Jason Kidd, vittoriosi nelle prime tre sfide, non riescono a chiudere i giochi davanti ai propri tifosi e sciupano così una giotta opportunità per raggiungere Boston in finale (nell'altra semifinale i Celtics hanno piegato Indiana Pacers con un netto 4-0). I Timberwolves, dunque, riaprono la serie e nella notte tra giovedì e venerdì (fischio d'inizio alle 2.30 italiane) al Target Center di Minneapolis hanno la possibilità di accorciare ancor di più le distanze dagli avversari.