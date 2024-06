Jerry West è morto, basket in lutto: la leggenda NBA e dei Lakers aveva 86 anni

Il basket Nba è in lutto per la morte a 86 anni del leggendario ex giocatore dei Los Angeles Lakers Jerry West. Selezionato tre volte nella Basketball Hall of Fame nella sua carriera di giocatore e dirigente e la cui silhouette è diventato lo storico logo della Nba, è morto mercoledì mattina. Ad annunciarlo sono stati i Los Angeles Clippers, la storica rivale cittadina, per cui West lavorava da qualche anno. West, soprannominato 'Mr. Clutch' per le sue capacità di essere decisivo nei finali di partita, è entrato nella Hall of Fame come giocatore nel 1980 e di nuovo come membro della squadra olimpica statunitense del 1960 nel 2010. Sarà consacrato per la terza volta entro la fine dell'anno come collaboratore.