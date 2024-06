Nba, finali: Dallas stecca, Boston vince gara-3 e si avvicina all'anello

Nella notte è andata in scena gara-3, la prima all'American Airlines Center di Dallas. Cambia lo stadio ma non cambia il risultato: in casa Mavs, così come al TD Garden di Boston, esiste un solo esito ed è quello che riporta la voce 'vittoria' sotto il logo dei Celtics. Le prestazioni dei protagonisti del match di entrambe le franchigie non hanno deluso affatto le aspettative: Doncic ed Irving per i padroni di casa e Tatum e Brown per Boston. Per gli ospiti pesava l'assenza di Porzingis per un infortunio particolare rimediato in gara-2: lacerazione al tessuno connettivo nella caviglia. Nonostante la pesante assenza, i Celtics hanno spazzato via Dallas a seguito di un 99-106 che li manda in zona comfort sul 3-0 nella serie.