Boston Celtics campioni NBA: 18° titolo! Super Tatum, Brown MVP delle Finali

Una partita da dentro o fuori quella che si è disputata nella notte al TD Garden di Boston: i padroni di casa in corsa per il 18° titolo NBA, i Mavericks alla ricerca di una vittoria che avrebbe potuto accorciare le distanze in vista di un potenziale rush finale ma la speranza è stata completamente polverizzata dai Celtics, che con un super Tatum da doppia doppia - 31 punti e 11 assist per lui - e Brown nelle vesti da MVP delle Finals, stroncano sul nascere i sogni di Doncic&co. La doppia doppia da 28 punti e 12 rimbalzi non è servita, sfortunatamente per gli ospiti, ad indirizzare la partita per il verso giusto per i Mavericks, che hanno dovuto arrendersi ad un dominio assoluto degli uomini di Joe Mazzulla per l'intero match.

Match a senso unico: Boston domina Dallas

Gara-5 non ha riservato particolari sorprese e lo si può facilmente evincere dalla vittoria schiacciante con cui si è concluso il match: 106-88 per i padroni di casa che hanno mantenuto il vantaggio da inizio a fine partita senza mai concedere agli avversari l'opportunità di tornare in partita. Il duo Tatum-Brown (bene anche Holiday con 15 punti e 11 assist) ha avuto la meglio su quello di Dallas composto da Doncic-Irving con quest'ultimo che non ha inciso come avrebbe dovuto, considerando il calibro del giocatore: ha chiuso la partita con 15 punti e 9 assist. La delusione a Dallas è tanta, e lo si evince soprattutto dalle parole della loro stella Doncic: "Non me ne frega nulla se mi sono fatto male, io ero in campo e non sono riuscito a fare abbastanza. Sono comunque felice del percorso del gruppo, dello staff e della dirigenza".

Un successo storico ed il primo anello di Tatum

Jayson Tatum indossa la casacca dei Celtics da ormai sette anni, più precisamente dal biennio 2017/2018, data in cui l'ala statunitense è stata la terza scelta al 1° giro insieme ad altri giocatori ormai affermati in NBA quali De'Aaron Fox, Mitchell, Adebayo, Markkanen e Jarrett Allen. Dal suo approdo a Boston la squadra di Mazzulla non ha mai dovuto rinunciare alla partecipazione ai PlayOff NBA e nonostante la presenza costante, Tatum non è mai riuscito ad arrivare fino in fondo con i Celtics, perdendo più volte l'opportunità di conquistare l'anello. Un record negativo che la star di Boston ha finalmente interrotto: la stagione corrente, oltre al titolo di Conference, ha consentito a Tatum di portare a casa il trofeo che tanto desiderava e che mancava in casa Boston dal 2008, superando i Lakers (fermi a 17) e conquistando il 18° titolo NBA.