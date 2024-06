J.J. Redick è il nuovo allenatore dei Los Angeles Lakers: contratto quadriennale

LOS ANGELES (Stati Uniti) - I Los Angeles Lakers hanno trovato l'allenatore o meglio, alla fine il lungo corteggiamento a J.J Redick ha portato alla fumata bianca. L'ex giocatore di Orlando che ha svolto negli ultimi anni il ruolo di opinionista televisivo ha accetto l'offerta dei gialloviola: contratto da 4 anni come nuovo head-coach in quella che sarà la sua prima esperienza. Il presidente dei Lakers Rob Pelinka ha spiegato che è stato convinto della capacità di Redick di connettersi con i giocatori e del suo QI cestistico e crede che circondandolo con uno staff tecnico d'élite aiuterà ad abbreviare la curva di apprendimento. L'arrivo di Redick potrebbe aiutare i Lakers anche con la questione LeBron James: l'ex Cavaliers è Free-Agent ed è stato uno dei principali sponsor del prodotto di Duke per la panchina gialloviola, i due hanno un ottimo rapporto dove aver anche condiviso il microfono nel podcast "Mind The Game".