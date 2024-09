Dikembe Mutombo è morto, la leggenda NBA aveva 58 anni: lutto nel mondo del basket

NEW YORK (Stati Uniti) - Lutto nel mondo, Dikembe Mutombo, ex cestista della Repubblica Democratica del Congo con cittadinanza statunitense, si è spento all'età di 58 anni a causa di un tumore al cervello che lo affliggeva da tempo (2022). Considerato uno dei migliori difensori nella storia della pallacanestro, il congolese è stato nominato per quattro volte difensore dell'anno in Nba, dove ha giocato dal 1991 al 2009 vestendo le maglie dei Denver Nuggets (fu 4° scelta assoluta al Draft del 1991), Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers (con i quali giocò le Nba Finals nel 2001), New Jersey Nets, New York Knicks e Houston Rockets. Celebre il suo motto 'Not in my house' che ripeteva dopo una stoppata alzando l'indice della mano verso gli avversari e verso il pubblico.