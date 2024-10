James, primo media day col figlio Bronny ai Lakers. E LeBron rivela: “C’è ancora…"

LeBron James, 40 anni il prossimo 30 dicembre, è pronto a iniziare la sua 22ª stagione Nba. La leggenda dei Los Angeles Lakers ha trascorso una grande estate (a Parigi ha conquistato l'oro olimpico con la maglia degli Stati Uniti) e si sente benissimo. "Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Concentrato, fresco". I motivi? Due, e li spiega lui stesso. "Avere qui Bronny con me: non voglio darlo per scontato. La definirei gioia pura: avere la chance di poter venire al lavoro insieme a tuo figlio e vedere da vicino la sua crescita. Mi allunga la vita", ha raccontato LeBron, che poi ha aggiunto: "Ha 19 anni, ne farà 20 a ottobre, e avere attorno a me gente più giovane - come con Tyrese Haliburton e Anthony Edwards alle Olimpiadi - aiuta a mantenermi giovane".