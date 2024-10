LeBron James e il figlio Bronny, prima volta in campo insieme: dove perché

LeBron James e suo figlio Bronny hanno fatto la storia della Nba giocando insieme per la prima volta durante la partita di preseason dei Los Angeles Lakers contro Phoenix. LeBron e Bronny sono i primi padre e figlio a giocare in una partita NBA contemporaneamente, per non parlare della stessa squadra. Il momento straordinario della famiglia James è capitato casualmente il giorno del ventesimo compleanno di Bronny entrato in campo come sostituto per iniziare il secondo quarto, unendosi al padre dopo il timeout. La folla all'Acrisure Arena nella Coachella Valley ha applaudito alla menzione del nome di Bronny.