NBA, i Knicks di Thibodeau sognano con l’arrivo di Karl-Anthony Towns

C'è una piazza nella Nba che vive la stagione della propria squadra facendosi prendere da facili entusiasmi e da altrettanti facilissime depressioni sportive. New York verso i suoi Knicks ha un rapporto viscerale tendente al critico aspro, anche perché sono passati 51 anni dall'ultimo titolo vinto e 25 dalle ultime Finals disputate. L'uomo della provvidenza sembrava poter essere Patrick Ewing, che si è “limitato” a fare un'ottima carriera, oppure Carmelo Anthony, rimasto comunque nel cuore dei tifosi nonostante una semifinale di Conference come risultato massimo con lui in squadra. Adesso il testimone è passato nelle mani di Karl-Anthony Towns, che dopo nove anni a Minneapolis è stato protagonista della trade più sorprendente e meno pronosticata dell'estate.

L'arrivo di Towns fa volare i Knicks

Salutato Donte DiVincenzo e soprattutto Julius Randle - uno a cui l'esigente pubblico del Madison Square Garden riservava a volte più fischi che agli avversari -, i Knicks si presentano così ai nastri di partenza con una squadra senza dubbio talentuosa ma che inevitabilmente dovrà trovare una quadra. In questo senso l'esperienza e il carisma di coach Tom Thibodeau può essere un valore aggiunto. Peraltro Thibs ha già avuto alle sue dipendenze Towns nelle due stagioni e mezzo in cui è stato allenatore dei Twolves ed è certo che abbia dato parere ampiamente favorevole allo scambio. Dovendo fare i conti con la lunga assenza di Mitchell Robinson, New York aveva bisogno di prendere un centro quantomeno affidabile ma hanno deciso di fare di più: sono andati a prendere uno dei migliori lunghi della lega reduce da un'ottima stagione. La coppia con l'altra stella della squadra, Jalen Brunson, è sulla carta ben assortita e intrigante e si inserisce in un roster fatto di giocatori atletici e versatili compreso quel Mikal Bridges arrivato in estate dai Brooklyn Nets. Insomma se già i Knicks partivano con grandi aspirazioni per quanto fatto l'anno scorso, dopo aver aggiunto Towns tutto l'ambiente vola altissimo alzando ancora di più l'asticella delle ambizioni stagionali.

Come cambia il roster di Minnesota

Se Towns è rimasto sorpreso dallo scambio evidenziandolo su X con un post molto diretto - tre puntini di sospensione -, si può immaginare quanto lo siano stati i tifosi di Minnesota che avevano iniziato a godersi la coppia Towns-Gobert sotto canestro e in generale una squadra capace di riscattare annate a dir poco avare di soddisfazioni. Chiariamo subito un concetto, però: il grosso dell’impianto è rimasto, il nuovo volto franchigia Anthony Edwards è rimasto, DiVincenzo e Randle non sono due scappati di casa e danno soluzioni più flessibili in campo a coach Finch e sui salari alla dirigenza. Anche senza Towns, quindi, Minnesota resta una contender più che credibile e che può legittimamente puntare a tornare a quella finale di Conference persa a maggio contro Dallas.

Lakers a caccia di rinforzi

A proposito di contender ad Ovest, è parere comune che in questo momento i Los Angeles Lakers non lo siano e per questo gli spifferi di mercato per i gialloviola sono sempre ben presenti anche in uscita. D’Angelo Russell, ad esempio, non sembra rientrare nelle idee del neo coach JJ Redick (o di LeBron, se preferite) ed ecco allora che, anche in virtù del contratto in scadenza, potrebbe essere usato come pedina di scambio magari per arrivare a due che a Washington non servono più di tanto ovvero Jonas Valanciunas e Malcolm Brogdon, come ipotizza Bleacher Report. Di sicuro c’è che per i Lakers migliorare il roster è una necessità.