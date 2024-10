NBA, prima sconfitta per Boston in preaseason. Bene New York e Golden State

I Boston Celtics cadono nell'ultimo match della preseason , in vista dell'inizio della nuova stagione di NBA , in programma il 23 ottobre. I campioni in carica non riescono dunque ad inanellare la quinta vittoria consecutiva, costretti a lasciare il passo ai Toronto Raptors di Barnes e Dick, col punteggio di 119-118. Sconfitta che arriva al fotofinish di questa fase di preparazione, ma soprattutto in vista del primo impegno ufficiale della stagione che vedrà i Celtics impegnati contro i New York Knicks di Jalen Brunson e del nuovo arrivato Karl-Anthony Towns. Proprio quest'ultimi, insieme ai Golden State Warriors di Steph Curry (anche loro imbattuti con 5 successi su 5), hanno ottenuto un'altra vittoria in preseason restando di fatto imbattuti, dopo aver messo a referto quattro vittorie in altrettante partite.

Cadono i Celtics, Knicks e Golden State ok

I campioni in carrica perdono l'ultima partita della preseason per un soffio. La squadra di coach Mazzulla si è scontrata ontro le super prestazioni dei giovani Dick e Barnes: 27 punti e 6 rimbalzi per il primo, tripla doppia sfiorata per il secondo con 26 punti, 9 rimbalzi e 10 assist a referto. Per i Celtics bene Tatum, che chiude con 24 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, senza però riuscire a portare alla vittoria i suoi compagni. Vittoria per i New York Knicks: gli uomini di Thibodeau si riempiono la pancia con l'ultima vittoria ai danni degli Hornets di Lamelo Ball. A trascinare il team di New York un ottimo Achiuwa, con 20 punti, 16 rimbalzi e 3 assist a referto, spalleggiato da McBride, che hanno sostituito alla grande Brunson e KAT. A Las Vegas tornano avversari Curry e James, dopo l'oro ottenuto alle Olimpiadi con il team USA: 6 punti per LeBron, 16 punti e 6 assist per Curry. Per Bronny, figlio del Prescelto, due punti a referto con 1/5 dal campo nel match terminato 97-111 e che ha visto Golden State Warriors piegare i Los Angeles Lakers.