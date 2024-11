Popovich colpito da un lieve ictus: condizioni e quando tornerà in panchina

SAN ANTONIO (Stati Uniti d'America) - Il membro della Basketball Hall of Fame Gregg Popovich è stato costretto a lasciare la squadra dei San Antonio Spurs per un lieve ictus riscontrato all'inizio di questo mese. Lo ha riferito la franchigia statunitense in una nota.

Condizioni e ritorno in panchina

Popovich è alla sua 29ª stagione come allenatore degli Spurs e non c'è una tabella di marcia per il suo ritorno in panchina, ha fatto sapere il team. L'ictus è avvenuto il 2 novembre presso l'arena della squadra e si prevede che Popovich possa riprendersi completamente. A dirigere l'allenamento è l'assistente di Popovich, Mitch Johnson.