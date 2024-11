La Nba entra in Europa, prepara una sua Lega? Voci dalla Serbia, cosa succede

Le voci si moltiplicano e si intensificano. Forse perché il dialogo tra Nba e Fiba , che ci sicuramente c’è stato e forse c’è ancora, scatena la fantasia. Insomma da tempo circola nel basket dell’interesse Nba verso il basket globale. La lega africana è già stata creata, ora diventa attuale, o perlomeno futuribile la lega europea. Con o senza l’Eurolega coinvolta? Perché senza accordo l’Eurolega rischierebbe. È questa la domanda. È sicuro che ora ci siano problemi di visione futura congiunta in Eurolega. Tre società non hanno ancora condiviso la visione generale, per vari problemi che certo non coinvolgono un progetto Nba. Ma emerge che la lega Usa ci stia pensando, per davvero. Ne dà notizia il media serbo Meridian Sport, ripercorrendo la serie di problematiche del basket europeo, a livello economico. E riportando la voce di possibile causa di Img con Eurolega per il contratto tv. Le questioni europee sono chiare, l’assenza di una regola economica, di prossima introduzione però, che non può portare l’equità competitiva. Ma anche il rapporto costi-entrate sbilanciato. I top club, legati a sponsor munifici o parte di polisportive potenti come le spagnole Real e Barcellona, altri con progetti diversi.

Parola ai protagonisti

E allora la Nba che intende regolamentare il basket per avere al vertice (cioè la lega Usa) il migliore e più omogeneo prodotto possibile ed è interessata al mercato che ha prodotto buona parte dei migliori giocatori attuali, starebbe per fare la rivoluzione. In Serbia dicono senza passare né da Eurolega intesa come struttura, né da Fiba. Questo dovrebbe preoccupare anche Fiba ma vedremo. Alcuni club di Eurolega contattati smentiscono di avere interlocutore. Comunque eminenze del basket si sono espresse nelle scorse settimane. Per esempio coach Ergin Ataman, campione in carica: "Posso dire che abbiamo la squadra migliore in Europa, siamo i campioni... Penso che dopo tutto quello che ha fatto il Panathinaikos - grande squadra, miglior arena al mondo, miglior candidatura, migliori sostenitori - forse la Nba ci inviterà a giocare. Quindi, fai attenzione Euroleague". Ancor più interessante Ettore Messina a Eurohoops a fine ottobre: "Sono preoccupato perché non vorrei tornare al 2000, quando c’erano due campionati. Per il futuro del basket penso che la cosa più importante sia trovare una soluzione, un piano comune con Fiba e Nba. Perché quando Adam Silver parla di qualcosa in Europa, considerando il potere e le risorse economiche, tecniche, e tutto ciò che hanno messo in piedi in Africa la Nba, sono preoccupato. Mi piacerebbe avere qualcosa in comune per il futuro".

L'esempio della Nfl

Da scoprire se la Nba si muova a titolo indipendente, o in accordo per esempio con le società storiche, ovverosia considerando la tradizione, la cultura e le differenti norme economiche nazionali e strutture societarie. Creare una lega speculare a quella Usa, chiusa, con tetto salariale e quant’altro, non sembrerebbe realizzabile. E bisognerebbe ricordare quanto provato a fare dalla Nfl in passato. Meglio dunque un accordo, senza cambiare nome ai team, senza cancellare la tradizione. Di sicuro la Nba è interessata e si sta muovendo. La rivoluzione non è imminente, ma potrebbe arrivare a sorpresa.