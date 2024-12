Antetokounmpo da antologia: Milwaukee vince l'Nba Cup

I Milwaukee Bucks conquistano la seconda edizione della Nba Cup superando in finale gli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 97-81. Assoluto protagonista del match il greco Giannis Antetokounmpo, autore di una tripla doppia da 26 punti, 19 rimbalzi e 10 assist (eletto Mvp). Bene anche Damian Lillard che mette a referto 23 punti e 5/10 da tre. Per i Thunder, che hanno tirato con il 33.7% dal campo, non brilla troppo la stella Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 21 punti ma faticando tantissimo al tiro senza mai risultare decisivo. Per i Bucks non c'è solo la coppa. I giocatori di Milwaukee infatti si prendono anche il ricco montepremi messo in palio dalla Nba: ognuno di loro guadagnerà 500 mila dollari in più.