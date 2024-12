NBA, James batte Curry a Natale! Celtics sconfitti, Doncic infortunato

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Nba Christmas Day 2024 di altissimo livello che ha vissuto il suo apice nella sfida tra i Golden State Warriors di Stephen Curry (38 punti) e i Los Angeles Lakers di LeBron James (31 punti e 10 rimbalzi) con i gialloviola ad avere la meglio 115-113 : decisivo il layup ad 1" dalla fine di Austin Reaves da tripla doppia (26 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). Il programma però si è aperto, come da prassi, a New York dove Victor Wembanyama sforna una pazzesca doppia doppia da 42 punti e 18 rimbalzi nel suo debutto in carriera nel giorno di Natale ma gli Spurs cadono 117-114 contro i Knicks dello scatenato Mikal Bridges da 41 punti.

Minnesota batte Dallas: Doncic infortunato

Minnesota domina (+28), si fa rimontare ma alla fine Anthony Edwards (26 punti) toglie le castagne dal fuoco per i Timberwolves che sbancano Dallas 106-99 malgrado i 39 punti di Kyrie Irving con infortunio per Luka Doncic (stiramento al polpaccio). Seconda sconfitta consecutiva per i Boston Celtics battuti in casa dai Philadelphia 76ers 118-110 di Tyrese Maxey (33 punti e 12 assist) e Joel Embiid (27 punti), per i padroni di casa vana la doppia doppia di Jayson Tatum da 32 punti e 15 rimbalzi. Infine i Phoenix Suns (privi di Booker) battono un colpo importante nel loro momento di difficoltà battendo i Denver Nuggets 110-100 con 54 punti combinati (27 a testa) di Kevin Durant e Bradley Beal.