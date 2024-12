LeBron James sicuro: “Potrei giocare per altri 5 o 7 anni. Ma non lo farò"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - LeBron James stanotte scenderà in campo contro i Cleveland Cavaliers, la squadra che lo scelse al Draft 2003 e che lui portò al titolo nella leggendaria finale contro i Warriors del 2016, un match doppiamente speciale per il miglior marcatore di tutti i tempi. Infatti il match contro i Cavs sarà il primo da 40enne per il nativo di Akron che lunedì ha spento le candeline, James è concentrato sul presente con i suoi Lakers ma con anche uno sguardo al futuro ed in merito all'idea del ritiro ha dichiarato: "Ad essere onesti, se davvero lo volessi probabilmente potrei giocare a questo gioco ad alto livello per circa altri cinque o sette anni. Ma non lo farò - aggiunge - sono ancora un uomo giovane, ma vecchio per questa professione - spiega - Ripenso a quando sono entrato nella lega. Arrivi da ragazzo, a 18 anni, e ora sei seduto qui a 40 anni, un veterano di 22 anni, con un figlio 20enne anche lui nell'Nba. È piuttosto bello". James alla sua 22esima stagione in NBA eguagliando il record di Vince Carter.