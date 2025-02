Clamoroso in Nba: Doncic vola da LeBron James! I dettagli

NEW YORK (Stati Uniti) - Notte folle in Nba con i riflettori puntati sui Los Angeles Lakers. I gialloviola vincono di forza a New York contro i Knicks con un dominante LeBron James (33 punti, 11 rimbalzi e 12 assist) ma, soprattutto, sono protagonisti fuori dal campo: scambio con i Dallas Mavericks per Luka Doncic! Infatti i Lakers, i Mavericks e gli Utah Jazz sono stati protagonisti di una maxi trade che ha visto lo sloveno (attualmente infortunato) sbarcare ad Hollywood in cambio dell'alfiere di James ovvero Anthony Davis.