Doncic si presenta ai Lakers, l'obiettivo è il titolo NBA: “Non si viene qui per altro"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Obiettivo titolo Nba. È l'impegno preso da Luka Doncic nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers , dopo il sorprendente scambio con i Dallas Mavericks che ha portato in Texas Anthony Davis. La superstar slovena, 25 anni, ha ammesso che sta ancora facendo i conti "con lo shock di lasciare i Mavs e di aver sempre creduto che avrei trascorso l'intera carriera a Dallas". Ma la prospettiva di giocare al fianco di LeBron James per la franchigia più iconica dell'Nba è un "sogno che si avvera". Parlando del momento, la tarda serata di sabato ora americana, in cui ha saputo di essere stato scambiato, Doncic ha rivelato che inizialmente non aveva creduto alla notizia. " Tutti erano sorpresi, quindi potete immaginare quanto lo fossi io" , ha detto in conferenza stampa.

Le parole di Doncic

"Stavo quasi dormendo - le parole di Doncic -, così quando ho ricevuto la chiamata ho dovuto controllare che non fosse il primo di aprile. All'inizio non ci credevo, davvero, ed è stato un grande shock. È stato un momento difficile per me. Dallas era casa mia. È stato molto difficile, soprattutto il primo giorno. Mi è sembrato che le ultime 48 ore fossero un mese, come se due giorni fa fossero un mese. Ma come ho detto - ha aggiunto -, andrò a giocare per il più grande club del mondo e non vedo l'ora di cominciare questo nuovo viaggio". La partenza di Doncic dai Mavericks, che ha mandato in direzione opposta la stella dei Lakers Anthony Davis, è considerato da molti come lo scambio più sbalorditivo della storia dell'Nba, e c'è stato chi ha ipotizzato, e scritto, che Dallas abbia deciso di scambiare Doncic in quanto preoccupata dalla sua forma fisica e il suo stato di forma. Doncic ha replicato oggi spiegando di voler usare queste critiche, neanche troppo velate, come forza motivante per la sua carriera ai Lakers. "È un motivo - so che non è vero - ma è un motivo - ha detto Doncic -. È un motivo importante per una lunga permanenza qui". Alla domanda se sentisse di dover dimostrare qualcosa a Los Angeles, Doncic ha risposto: "Certo. Per vincere il campionato. Non si viene qui per altro. Ho tutto da dimostrare e l'obiettivo è vincere il campionato".