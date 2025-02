James e Doncic vincono ancora! Curry da impazzire: 56 punti

Protagonista assoluto della notte Stephen Curry: 56 punti (con 12 triple a segno) nella vittoria dei Golden State Warriors ad Orlando per 121-115, 7 vittorie su 8 partite per i Warriors dall'arrivo di Jimmy Butler. Bene Dallas contro Charlotte (103-96) con 25 punti di Kyrie Irving mentre prosegue la crisi dei Phoenix Suns (7 ko nelle ultime 8)sconfitti in casa da New Orleans 124-116 con la prima tripla doppia in carriera di Zion Williamson (27 punti, 10 rimbalzi e 11 assist)