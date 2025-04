Doncic torna a Dallas e trascina i Lakers: lacrime, 45 punti, standing ovation!

Nba, gli altri risultati

In una partita senza molta posta in gioco, la squadra campione Boston ha offerto di gran lunga la sua peggiore prestazione offensiva della stagione, venendo travolta 96-76 da Orlando con 23 punti di Franz Wagner. Chicago ha vinto contro Miami (119-111) con una bella tripla doppia di Josh Giddey (28 punti, 16 rimbalzi, 11 assist), in una partita che ha buone probabilità di ripetersi nei playoff della prossima settimana, con i Bulls noni nella Eastern Conference (37-43) subito davanti agli Heat (36-44), ormai inarrestabili per Toronto. I Golden State Warriors sono stati travolti in casa dai San Antonio Spurs (114-111) da un tiro sulla sirena del loro ex giocatore Harrison Barnes e sono scivolati al settimo posto nella Western Conference (47-33), nonostante i 30 punti di Stephen Curry, che ha raggiunto la sua sesta stagione con più di 300 triple segnate. Denver batte Sacramento (124-116) con una tripla doppia di Nikola Jokic (20 punti, 12 rimbalzi, 11 assist) e sale al 4/o posto (48-32) con lo stesso record dei Clippers, che hanno battuto Houston (134-117) con 35 punti di James Harden. Phoenix ha perso in casa contro gli Oklahoma City Thunder (125-112) ed è ufficialmente fuori dai playoff.