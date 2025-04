Nba, i Lakers rinascono  contro Minnesota

Quasi alla metà del terzo quarto di Gara 2 contro Minnesota, i Lakers sembravano in controllo della situazione. Ma alcuni possessi non erano piaciuti al coach gialloviola che ha chiamato timeout e ha fatto una bella strigliata ai suoi, invitandoli a non abbassare la guardia. L'effetto è stato un 7-0 di parziale che ha definitivamente archiviato la partita. Lakers dunque sull'1-1 e, di fatto, con un solo passaggio a vuoto