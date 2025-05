NBA, Lakers eliminati dai Timberwolves. LeBron James risponde così sul futuro  

LOS ANGELES (Stati Uniti) - I Los Angeles Lakers di LeBron James e Luka Doncic sono stati eliminati al 1° turno dei Playoff Nba per mano dei Minnesota Timberwolves per 4-1. Anthony Edwards e Rudy Gobert hanno guidato i T-Wolves al successo in G5 a Los Angeles mettendo fine alla stagione dei gialloviola e riaprendo il grande tema che ha accompagnato LeBron (40 anni) per tutta l'annata ovvero il suo futuro contando che ha una player option da 52 milioni di dollari per la prossima stagione. Il 4 volte campione Nba è rimasto vago nella conferenza stampa post-partita dichiarando: "Non ho una risposta a questa domanda. È qualcosa di cui parlerò con mia moglie e il mio gruppo di supporto. Ne discuteremo, vedremo cosa succede. Dovrò riflettere con me stesso su quanto a lungo vogliocontinuare - aggiunge - Ad essere onesto, adesso non lo so. Dipende da me se continuerò a giocare, o per quanto tempo lo farò. Alla fine la decisione spetta solo a me, non dipende da nessun altro".

