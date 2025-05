Popovich, addio San Antonio. E ora per gli Spurs quale futuro?

"Popovich è una delle persone più importanti della mia vita per tantissimi motivi, molti dei quali vanno ben oltre il basket. È un giorno triste, oggi provo emozioni contrastanti, ma conta soprattutto il mio amore per Pop". Le parole di Steve Kerr raccontano bene cosa rappresenta per l'intero mondo NBA la fine della carriera di allenatore di Gregg Popovich. Il coach dei Golden State Wa