New York e Denver, doppio colpo esterno nelle semifinali playoff

BOSTON (Stati Uniti) - Salgono a tre (su tre partite) le vittorie esterne nelle prime gare delle semifinali di conference nei Playoffs NBA. Infatti dopo il colpo in Gara 1 di Indiana a Cleveland domenica notte, la scorsa sono arrivati i successi di New York a Boston e di Denver ad Oklahoma City . I Knicks vincono Gara 1 108-105 dopo un tempo supplementare grazie ai 29 punti a testa di Jalen Brunson e OG Anunoby in una partita dove i Celtics hanno tirato 15/60 da 3 punti. Gli ospiti rimontano dal -20 nel 1° tempo e riescono a portare il match al supplementare con Brown che segna la tripla del -3 Celtics (105-108) a 76" , i Knicks non segnano più ma vengono graziati perché Brown prima manca il layup del possibile -1 e poi perde palla a 1" sull'ultimo tiro con Bridges bravissimo a rubargliela.

Gordon eroe Nuggets: Thunder ko!

Nikola Jokic sforna una mostruosa doppia doppia da 42 punti e 22 rimbalzi trascinando i Nuggets al successo in volata ad Oklahoma City per 121-119 grazie, soprattutto, alle giocate di Aaron Gordon (22 punti) nel finale thriller. Gilgeous-Alexander (33 punti e 10 assist) schiaccia a 11" dalla sirena finale per il +3, fallo sistematico su Gordon che fa 2/2, tocca ad Holmgren andare in lunetta ma il lungo di OKC trema commettendo un sanguinoo 0/2 a 10". Denver non ha time-out ma Westbrook è lesto nel trovare Gordon che a 3" si alza e spara la bomba della vittoria per l'1-0.