NBA, Oklahoma sbanca Minneapolis e si porta sul 3-1: Shai trascina i Thunder

Gli Oklahoma City Thunder superano 128-126 i Minnesota Timberwolves e si portano avanti 3-1 nella serie. Nella notte tra giovedì e venerdì, OKC avrà il primo match point per accedere alle Finals contro la vincente di Indiana Pacers-New York Knicks. I Thunder si affidano al solito Shai Gilgeous-Alexander , che sfiora la tripla doppia mettendo a referto 40 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. Ottima prestazione anche di Jalen Williams e Chet Holmgren , che realizzano rispettivamente 34 e 21 punti e contribuiscono pure loro al successo nella serata del Target Center di Minnesota. Solito apporto positivo dalla panchina di Alex Caruso , che va in doppia cifra e si conferma un elemento importante all'interno della squadra. Nelle file dei padroni di casa, gara sottotono di Anthony Edwards con 16 punti, 4 rimbalzi e 6 assist, e di Julius Randle , fermo a quota 5. Le prestazioni migliori le offrono McDaniels (22 punti) e due uomini dalla panchina: Alexander-Walker (23) e DiVincenzo (21). I T Wolves, che avevano vinto la sfida precedente con oltre 40 punti di scarto, stavolta si trovano a inseguire fin dal primo quarto. Nel finale punto a punto Edwards sbaglia il libero del possibile -1 e i suoi si trovano ora spalle al muro.

Cosa aspettarsi in gara 5 del playoff

Minnesota sarà costretta a vincere gara 5 sul campo di OKC, in proiezione di un eventuale gara 6 in casa. La netta vittoria in gara 3 dimostra che ai Timberwolves le qualità non mancano. Oklahoma è avvertita: nonostante il vantaggio di 3-1, la serie non è conclusa e ci sarà ancora da lottare.