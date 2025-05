Oklahoma travolge Minnesota e vola alle Finals NBA: Shai ancora decisivo

La miglior squadra della regular season vola alle Finals NBA. Oklahoma City continua la caccia al suo primo Anello chiudendo sul 4-1 una finale della Western Conference mai davvero in discussione: in gara 5 i Thunder travolgono Minnesota con il punteggio di 124-94.

I Thunder volano all'ultimo atto: non solo Shai

Ancora una volta a prendersi la scena è Shai Gilgeous-Alexander, a referto con 34 punti. Per i Thunder sarà la seconda volta alle Finals: nel 2012 l'allora squadra di Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden si arrese 4-1 ai Miami Heat di LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. "Abbiamo ancora tanto da fare per raggiungere il nostro obiettivo finale", indica la via SGA, che dopo essere stato eletto miglior giocatore della regular season riceve anche il premio di Mvp della Western Conference. Anche nel quinto atto contro i Wolves, però, non è stato solo lui a brillare: Chet Holmgren ha messo a referto 22 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate; 19 punti e 8 rimbalzi invece per Jalen Williams. Un'ulteriore dimostrazione che la ricostruzione avviata nel 2016, quando Durant andò via da free agent, potrebbe finalmente dare i suoi frutti.