New York non molla e batte i Pacers. Corsa alle Finals NBA rinviata a gara 6

New York non si arrende e riaccende la speranza di raggiungere Oklahoma City nella finale della stagione NBA 2024-2025. Al Madison Square Garden i Knicks hanno sconfitto i Pacers, al termine di una partita a senso unico, con il punteggio di 111-94. Nella serie ora Indiana è in vantaggio 3-2: appuntamento dunque a gara 6 , che si terrà domenica primo giugno alle 2 italiane a Indianapolis.

Brunson grande protagonista: Knicks ancora vivi

Protagonista del successo di New York, ancora una volta, è stato Jalen Brunson - leader e trascinatore della squadra - che ha messo a referto 32 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Importante anche il contributo di Karl-Anthony Towns, che nonostante fosse in dubbio prima della partita, ha timbrato una doppia doppia da 24 punti e 13 rimbalzi. Stesso esito anche per Josh Hart (12 punti e 10 rimbalzi), mentre gli altri in doppia cifra di punti sono stati Mikal Bridges (12) e OG Anunoby (11).

Per Indiana prestazione sotto tono di Tyrese Haliburton (solo 8 punti, 2 rimbalzi e 6 assist). Tra gli ultimi ad arrendersi, Bennedict Mathurin ha realizzato 23 punti partendo dalla panchina, mentre Pascal Siakam si è fermato a 15. La squadra allenata da Rick Carlisle rimane avanti nella serie, e in casa nella notte tra sabato e domenica avrà il secondo match point per andare a sfidare nell'ultimo atto i Thunder, che nella Western Conference hanno superato 4-1 i Minnesota Timberwolves. Ma coach Tom Thibodeau non si arrende: i suoi Knicks sono ancora in corsa e ci proveranno fino all'ultimo.