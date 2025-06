Colpo Pacers a Oklahoma in gara 1: Haliburton ancora decisivo!

Subito protagonista nella gara 1 delle NBA Finals Tyrese Haliburton , che trascina gli Indiana Pacers alla vittoria in casa degli Oklahoma City Thunder . Finisce 111-110, con gli ospiti che trovano il primo ed unico vantaggio della partita proprio con il canestro della loro stella ad appena tre decimi dalla fine del match . I Thunder sono stati avanti per tutto l'incontro, toccando all'inizio del quarto periodo anche il massimo vantaggio di +15, prima di subire la rimonta della squadra allenata da Rick Carlisle. È la quinta in questi playoff, record NBA.

Shai 38 punti, Haliburton show

Per l'ennesima volta Indiana, nonostante la doppia cifra di svantaggio, riesce a ribaltare la gara nell'ultimo quarto. Le triple di Toppin, Turner e Nembhard riportano in partita i Pacers, fino al canestro del sorpasso di Haliburton, che chiude una serata da 14 punti, 10 rimbalzi e 6 assist e con 6 su 13 dal campo. Il miglior marcatore degli ospiti è Pascal Siakam, che realizza una doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi. A OKC non bastano i 38 punti dell’MVP Shai Gilgeous-Alexander, protagonista però in negativo in occasione dell'ultimo possesso offensivo svanito, appena prima della giocata di Haliburton. In doppia cifra anche Jalen Williams con 17 punti, Luguentz Dort con 15 e Alex Caruso con 11.

Dopo aver stravinto la stgaione regolare, ed essere arrivata alle Finals senza troppi patemi, Oklahoma resta favorita nella serie. Chissà però che questa sconfitta arrivata all'ultimo respiro (specialità della casa per Indiana) non possa influire nella mente dei giocatori di coach Mark Daigneault. Nella notte tra domenica e lunedì andrà in scena gara 2: OKC potrà contare ancora sul calore del proprio pubblico, ma i Pacers non mollano mai, e dopo aver già conquistato il fattore campo cercheranno di portarsi sul 2-0 in vista di gara 3 e gara 4 in casa.