Colpo Oklahoma in casa dei Pacers: Shai rimette la serie in parità

Bene anche Williams, stavolta Indiana si fa rimontare

Ovviamente non basta l'ultimo quarto del fuoriclasse canadese per dare il successo ai Thunder. La vittoria è figlia anche dei 27 punti (con 7 rimbalzi) di Jalen Williams, l'uomo che tiene in vita OKC in attesa del risveglio dell'MVP della stagione. C'è anche la doppia doppia da 14 punti e 15 rimbalzi di Chet Holmgren ad avere il suo peso, così come il ricco contributo di Alex Caruso che dalla panchina mette al servizio 20 punti. Indiana ha il rimpianto di non aver retto l'urto nell'ultimo quarto, quando la vittoria sembrava vicina. I Pacers ne portano 5 in doppia cifra e anche loro trovano una risorsa importante fuori dal quintetto iniziale, visto che Obi Toppin chiude con 17 punti e 7 rimbalzi. Ne fa 20 Pascal Siakam (per lui anche 8 rimbalzi e 5 assist), Tyrese Haliburton si ferma a 18 punti e 7 assist, poi 12 punti per Myles Tuner, 10 per Andrew Nembhard e 8 di Aaron Nesmith. Indiana tocca un vantaggio di 10 punti nel terzo quarto, ma stavolta sono i Thunder a rimontare nel quarto periodo, con un parziale decisivo di 9-0 negli ultimi 3 minuti. Shai e compagni riportano in parità la serie, che torna ora a Oklahoma: nella notte tra lunedì 16 e martedì 17, alle 2:30 ora italiana, è in programma gara 5.