Oklahoma ribalta Indiana con un super Williams: serie sul 3-2

Gli Oklahoma City Thunder soffrono, lottano, superano gli Indiana Pacers e riescono a portarsi avanti nelle NBA Finals della stagione 2024-2025. La serie ora è sul 3-2. La quinta sfida è stata molto combattuta, come peraltro tutte quelle finora giocate, con il punteggio finale di 120-109. Decisivo l'allungo nel finale dell'ultimo quarto di gioco, che ha permesso a OKC di andare in vantaggio per la prima volta nella serie , e di avere il match point per il titolo in gara 6.

40 punti per Williams, delude Haliburton

Per i Thunder si segnalano 31 punti e 10 assist del solito Shai Gilgeous-Alexander, ma stavolta a prendersi la scena è stato Jalen Williams, che ha messo a referto ben 40 punti, con 3 triple su 5, 9 su 12 ai liberi e 56% dal campo. I due protagonisti della squadra di casa hanno fatto il vuoto, tant'è che oltre a loro gli unici in doppia cifra sono stati Aaron Wiggins (14 punti) e Cason Wallace (11), entrambi partiti dalla panchina, mentre Chet Holmgren ha sfiorato la doppia doppia con 9 punti e 11 rimbalzi.

Oklahoma ha dominato i primi due quarti, toccando il massimo vantaggio di +18, per poi subire il classico ritorno dei Pacers, a cui questa volta non è riuscito il recupero nel finale. Tra le fila di Indiana in evidenza Pascal Siakam (28 punti) e TJ McConnell (18), che hanno guidato la rimonta nell'ultimo periodo fino al -2, prima del nuovo allungo dei padroni di casa per il 120-109 finale. Tyrese Haliburton non è andato oltre i 4 punti, con 0 canestri dal campo, ma non era in buone condizioni fisiche: nel primo quarto ha rimediato infatti un problema muscolare al polpaccio destro, dopo una borsa del ghiaccio fasciata è rientrato sul parquet di gioco ma non ha potuto esprimersi al meglio. A questo punto la guardia dei Pacers sarà da valutare per gara 6, in programma venerdì prossimo a Indianapolis alle 2.30 italiane, e che potrà assegnare il titolo a OKC. Indiana però non molla mai, e farà di tutto per rimandare il discorso a gara 7, che a quel punto si giocherebbe al PayCom Center di Oklahoma.