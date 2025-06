Nba Finals, Indiana domina Oklahoma: il titolo si decide a gara 7

INDIANAPOLIS (Stati Uniti) - Indiana non si arrende e pareggia i conti con Oklahoma. Servirà gara 7 per decretare il vincitore del campionato Nba: i Pacers hanno travolto 108-91 i Thunder, portando sul 3-3 la serie della finale. Con le spalle al muro e l'incertezza sulle condizioni fisiche del playmaker Tyrese Haliburton (infortunio al polpaccio), Indiana ha giocato la migliore partita della serie. Entrambe le squadre, alla ricerca del loro primo titolo NBA, affronteranno un'ultima partita con una posta in gioco altissima: appuntamento domenica in Oklahoma. Era dal 2016 che le finali NBA non arrivavano a gara sette, quando Cleveland di LeBron James sconfisse a sorpresa i Golden State Warriors di Stephen Curry.