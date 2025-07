Nba, al via il mercato free agent: Houston protagonista

Capela torna ai Rockets, colpo San Antonio

Dopo l'arrivo di Durant, i Rockets hanno rinforzato il loro roster ingaggiando l'esperto Dorian Finney-Smith con un contratto quadriennale da 53 milioni di dollari. Per Finney-Smith si tratta della quarta esperienza in Nba dopo quelle con Dallas, Brooklyn e i Los Angeles Lakers. La corsa dei Rockets ai free agent - riporta ESPN - è continuata con l'arrivo del centro Clint Capela, che aveva già giocato a Houston dal 2014, nei primi sei anni della sua carriera, prima di trasferirsi ad Atalanta nel 2020. Lo svizzero ha accettato un accordo triennale. Molto attivi anche i San Antonio Spurs, che hanno strappato il centro Luke Kornet ai Boston Celtics con un contratto quadriennale da 41 milioni di dollari: un innesto importante per dare sostanza sotto canestro e supporto a Victor Wembanyama. Tra gli altri affari conclusi da segnalare l'arrivo di D'Angelo Russell ai Dallas Mavericks un contratto biennale del valore di quasi 13 milioni di dollari. Gli Atlanta Hawks hanno ingaggiato Nickeil Alexander-Walker da Minnesota con un contratto quadriennale da 62 milioni di dollari. Sempre ad Est, in casa Orlando Magic è in arrivo Tyus Jones con un contratto annuale. Il fratello, Tre Jones, ha firmato un triennale per proseguire la sua avventura nei Chicago Bulls, dove era arrivato lo scorso febbraio.